ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بمدينتي الحمام والعلمين

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسمي شرطة الحمام و العلمين من ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بضبط " حسين أ ح "– 23 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 15 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 50 جرام بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين من ضبط " محمد ا ا "– مواليد 1983، عاطل، مقيم في محافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بمطروح- وبحوزته 6 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 20 جرام و10 أقراص لعقار ليرولين المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.