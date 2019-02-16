ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بمدينتي الحمام والعلمين

تمكن ضباط مباحث قسمي شرطة الحمام و العلمين من ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بضبط " حسين أ ح "– 23 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 15 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 50 جرام بقصد الاتجار.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين من ضبط " محمد ا ا "– مواليد 1983، عاطل، مقيم في محافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بمطروح- وبحوزته 6 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 20 جرام و10 أقراص لعقار ليرولين المخدر بقصد الاتجار.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
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