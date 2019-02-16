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ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بمدينتي الحمام والعلمين

السبت، 16 فبراير 2019 06:22 م
ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بمدينتي الحمام والعلمين حبس -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث قسمي شرطة الحمام و العلمين من ضبط عاطلين وبحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة  قبل ترويجها على المتعاطين
 
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بضبط " حسين أ ح "– 23 سنة، عاطل، مقيم في مطروح- وبحوزته 15 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 50 جرام بقصد الاتجار.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين من ضبط " محمد ا  ا "– مواليد 1983، عاطل، مقيم في محافظة البحيرة  وله محل إقامة آخر بمطروح- وبحوزته 6  قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 20 جرام و10 أقراص لعقار ليرولين المخدر بقصد الاتجار.
 
 
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
 
 
 
 

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