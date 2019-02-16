ضبط تاجر مخدرات هارب من الإعدام أثناء تواجده بالسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط شخص مقيم فى العاشر من رمضان، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى، سرقة" لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (120 جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر بقصد الإتجار.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط آخر مُقيم فى العاشر من رمضان، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، وضبط شخص لاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه غير المشروع، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (طبنجة و 5 طلقات من ذات العيار، 250 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عاطل ( له معلومات جنائية مسجلة ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (120 جرام لمخدر الهيروين، هاتف محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ونجحت وزارة الداخلية فى ضبط عاطل مُقيم بشمال سيناء، وله محل إقامة آخر بسرابيوم بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده بالإعدام فى قضية قتل والسجن المؤبد فى قضية مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة بلبيس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته سلاح نارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس، بحوزته ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 15كيلو جرام، بندقية خرطوش و 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.