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صور.. وزير المالية يشيد بالمجمع الإدارى للتأمين الصحى ببورسعيد

السبت، 16 فبراير 2019 12:27 م
صور.. وزير المالية يشيد بالمجمع الإدارى للتأمين الصحى ببورسعيد وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان المجمع الطبى للتأمين
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج
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أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التمويل لمشروع التأمين الصحى الشامل بالمبنى الإدارى الجديد للتأمين، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير ورافقة خلالها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته، بأن محافظة بورسعيد قامت بإنشائه دعمًا لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، بتكلفة 65 مليون جنيه تقريبًا، ويضم الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع، وهى هيئة مقدمى الخدمة، وهيئة التمويل وهيئة اﻻعتماد، ويتكون المبنى من الدور الأرضى الذى سيعمل كخدمة استقبال للهيئات الثلاث، بالإضافة إلى 6 أدوار يتم تقسيمها بمعدل دورين لكل هيئة، ومن المقرر أن يضم المبنى قسماً للشئون القانونية وقسماً لإدارة شئون الأطباء، وآخر لإدارة شئون المرضى، فضلا عن قسم لإدارة شئون الممرضين.

وأشاد وزير المالية بهذا الصرح الطبى الكبير، موكدًا أن المبنى يتوافر فية كافة المواصفات الحديثة التى تساعد القائمين على المنظومة فى أداء عملهم بكفاءة.

كما تفقد وزير المالية ومحافظ بورسعيد، أعمال تطوير حديقة الفرما المجاورة لمبنى التامين مشيدًا بالتطوير الشامل الذى تشهد محافظة بورسعيد فى كافة القطاعات.

 

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وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(4)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(5)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(6)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(7)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(8)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(9)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(12)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(13)
 
وزير-المالية-يتفقد-المجمع-الإدارى-للتأمين-الصحى-(14)
 
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