صور.. وزير الرياضة يلتقى اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وعضو مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط باللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد مواليد 2002 والتى تستضيفها بورسعيد خلال الفترة من 17 الى 23 فبراير 2019.

وأكد صبحى على اهتمامه بكافة الألعاب الرياضية وان الوزارة تقف داعمة لاتحاد اليد وكافة الاتحادات المختلفة التى تنظم البطولات العالمية التى تقام على مصر، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتسهيل كافة الأمور من اجل العمل على إنجاح البطولة، مضيفا أن كرة اليد هى اللعبة الشعبية الثانية فى مصر والوزارة توليها كل الاهتمام كما ان استضافة البطولة على ارض بورسعيد يؤكد على ان شعب بورسعيد شعب رياضى ويسعد بإقامة كافة الأنشطة الرياضية على ارضه ويرحب بالجميع.

واثنى فرانشسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط على الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة اليد لاقامة البطولة وتذليل جميع العقبات وتوفيرها للعمل على إنجاح البطولة وخروجها كما اعتاد من مصر دائما ان تقيم البطولات العالمية والدولية.

وأوضح هشام نصر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد بدا فى الاستعداد لاستضافة البطولة منذ اكثر من ثلاثة اشهر وان الاتحاد قد توجه بالدعوة لثلاث دول شقيقة للمشاركة فى البطولة وهم " المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – رومانيا " وهى دول غير مطلة على البحر المتوسط ولكن ستفيد جميع الفرق فى الاحتكاك معهم.

يشارك فى البطولة 12 فريق هم "فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب والجزائر واليونان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر " والتى تم تقسيمها الى مجموعتين المجموعة الاولى بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية.

حضر اللقاء إيهاب العزب المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لليد والدكتور على أبو سمرة وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وفرانشسكو بروموتو رئيس اتحاد البحر المتوسط، جولان انصارى نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط، هيكل حمودة نائب امين صندوق البحر المتوسط والكابتن عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد والمشرف على بطولة البحر المتوسط، النائب محمود حسين عضو مجلس النواب ولفيف من قيادات المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وزير الرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعي



وزير الرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعي