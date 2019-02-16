صور.. وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يفتتحان المسجد الكبير بالخصوص

القليوبية - نيفين طه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، المسجد الكبير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، المُقام على مساحة 480 مترا مربعا، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية ومشاركات رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، مقدما الشكر لكل من أسهم فى بناء وتعمير هذا المسجد، مؤكدًا أن عمارة المساجد من علامات الإيمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، ونائبيه محمد على وحنفى موسى وعدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وحسن عمر عضو مجلس النواب والحاج عمر حسنين عمدة الخصوص.

وأوضح الوزير أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، مشيداً بدعم وتطوير المساجد بالتنسيق بين الوزارة ورجال الخير.

وأكد محافظ القليوبية أن المساجد بيوت الله على الأرض ومنابر لنشر الفكر الوسطى وتعاليم الدين الإسلامى الصحيح، وبناء الأمم بعيدا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة.



وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية بالمسجد الكبير بعد افتتاحة



وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية بالمسجد الكبير بعد افتتاحة



وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية بالمسجد الكبير بعد افتتاحة



وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية داخل المسجد الكبير بعد افتتاحة



وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية يصليان بالمسجد