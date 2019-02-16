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صور.. وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين طفل ضد الديدان المعوية حتى الآن

السبت، 16 فبراير 2019 12:46 م
صور.. وزيرة الصحة: تطعيم 8 ملايين طفل ضد الديدان المعوية حتى الآن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت ــ هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تطعيم ما يقرب من 8 ملايين طفل ضد الديدان المعوية بنسبة 70% من المستهدف. 
 
 
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن حملة التطعيم بدأت منذ 3 سنوات ولم يتم رصد أى أثار سلبية، موضحة "مش هنسيب شغلنا ونرد علي الشائعات كده البلد مش هتتحرك"، مؤكدة أن الخدمات المستهدفة من حملة الكشف عن أمراض التقزم والسمنة لطلاب المدارس وقياس كتلة الجسم للأطفال والتعرف علي إصابته بالتقزم والسمنة من عدمه. 
 
وأوضحت أن الحملة في مراحلها الثلاثة ستبدأ غدا 17 فبراير وتنتهي في 30 أبريل القادم باستهداف ما يزيد عن 22 ألف مدرسة ويعمل بها 4420 فريقا، لاقتة أن المرحلة الأولي تتضمن 11 محافظة وما يزيد عن 5 ملايين طالب بـ98 عيادة في 8099 مدرسة والمرحلة الثانية تشمل 71 عيادة وما يزيد  عن 3 ملايين طالب في 9 آلاف مدرسة. 
 
 
ولفتت إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالطلاب المتسربين من التعليم.
 
 
 
مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (1)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (2)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (3)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (4)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (5)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (6)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (7)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (8)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (9)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (10)
 

مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والتعليم لااطلاق مبادرة مكافحة الانيميا والسمنة (11)
 
 
 

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