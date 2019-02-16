video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 05:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات ضد إعلان ترامب الطوارئ لتمويل الجدار الحدودى مع المكسيك

السبت، 16 فبراير 2019 05:00 ص
صور.. مظاهرات ضد إعلان ترامب الطوارئ لتمويل الجدار الحدودى مع المكسيك مظاهرات ضد ترامب
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

اندلعت مظاهرات بمحيط برج ترامب الدولى فى حى مانهاتن بنيويورك، تنددا بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية، فى محاولة لتمويل بناء جدار وعد به خلال حملته الانتخابية على الحدود مع المكسيك، دون موافقة الكونجرس فى خطوة تعهد الديمقراطيون بتحديها بوصفها انتهاكا للدستور.

وتمثل خطوة الرئيس الجمهورى لتخطى الكونجرس نهجا جديدا للوفاء بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية فى 2016، لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على البلاد، إذ يقول ترامب إنهم يأتون ويجلبون معهم المخدرات والجريمة.

كما وقع ترامب، على مشروع قانون الموازنة الذى تقدم به الحزبان ووافق عليه الكونجرس، مما سيحول دون إغلاق جزئى آخر بتمويل العديد من الوكالات الحكومية التى كانت ستغلق يوم السبت فى حالة عدم إقرار المشروع.

ويمثل إقرار الميزانية دون تخصيص تمويل لبناء الجدار الحدودى هزيمة تشريعية للرئيس وهو أمر كان محور خلاف مستمر منذ أسابيع مع الديمقراطيين فى الكونجرس. ولم يدل ترامب بتصريحات مباشرة بشأن مشروع الموازنة يوم الجمعة.

ويجازف ترامب بقرار إعلان حالة الطوارئ بالدخول فى معركة تشريعية وقانونية طويلة الأمد مع الديمقراطيين والتسبب فى انقسام بين الجمهوريين.

وتقدم 15 ديمقراطيا فى مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الحزب الجمهورى بتشريع يوم الخميس لمنع ترامب من تفعيل سلطات الطوارئ لتحويل أموال لبناء الجدار من أرصدة خصصها الكونجرس بالفعل لمشروعات أخرى.

مظاهرات ضد ترامب (1)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (2)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (3)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (4)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (5)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (6)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (7)
مظاهرات ضد ترامب

 

مظاهرات ضد ترامب (8)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (9)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (10)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (11)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (12)
مظاهرات ضد ترامب 

 

مظاهرات ضد ترامب (13)
مظاهرات ضد ترامب 
مظاهرات ضد ترامب (14)
مظاهرات ضد ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ولاية نيويورك تدرس الطعن على إعلان ترامب الطوارئ

ترامب يطلق رصاصة الرحمة على المشككين فى استئناف تمويل بناء الجدار مع المكسيك.. أعلن حالة الطوارئ والتوقيع بعد ساعات..يدرس اللجوء لـ21 مليار دولار من مخصصات البنتاجون.. CNN: خطوة تمثل أكبر انتهاك للنظام الدستورى

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

مظاهرات

ترامب

الجدار الحدودى

المكسيك

أخبار المكسيك




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة