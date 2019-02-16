صور محافظ سوهاج يوقف موكبه ويوجه بإزالة الاشغالات ورفع القمامة

سوهاج – عمرو خلف

إفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الطريق المزدوج بميدان النصر الجديد، ووضع حجر الأساس لإقامة حديقة عامة للمواطنين .. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة جهينة والتي تقع شمال غرب المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن تلك الزيارة تأتي في إطار تفقد المحافظ للخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع الى شكواهم وطلباتهم من خلال مبادرة "اليوم المفتوح"، يرافقه وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

وأوقف محافظ سوهاج موكبه خلال السير بالمدينة، موجهاً برفع الإشغالات والنظافة باحدى المجمعات السكنية بالمدينة. وأشار المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد ما تم من أعمال التجميل والتطوير بميدان "عبد الرسول " بمدخل مدينة جهينة، ورصف الطرق، بالإضافة الى تفقد أعمال الانشاء والتطوير لمستشفى جهينة المركزي، حيث وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والانشاء بالمستشفى لاستقبال المرضى، كما تفقد مركز شباب جهينة بعد تطويره.

يذكر أن تكلفة الطريق المزدوج والذي تم افتتاحه اليوم بميدان النصر الجديد، وصل الى ٦٠٠ ألف جنية.