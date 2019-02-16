صور.. محافظ سوهاج يلتقى أهالى مركز جهينة لحل مشاكل المواطنين

سوهاج – عمرو خلف

التقى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، اليوم، بالمواطنين أهالى مركز ومدينة جهينة فى لقاء جماهيرى بقاعة المؤتمرات بمقر الوحدة المحلية للمركز، ضمن مبادرة " اليوم المفتوح" لحل مشاكل المواطنين، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية .

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن تلك الزيارة هي الرابعة لفعاليات المبادرة والتي بدأت في ديسمبر الماضي والمعنية بزيارة المحافظ لمراكز ومدن المحافظة والاستماع الى طلبات وشكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي انه من بين الشكاوى، مواطن من قرية جهينة الغربية يتضرر من عدم قدرته على تحمل نفقة علاج أبنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث حالة الطفل، وامكانية مساعدة رب الأسرة في علاج ابنه، كما طلب والد أحد الشهداء إطلاق اسم ابنه على أحد المدارس، حيث وجه المحافظ بدراسة الموضوع.

كما كلف محافظ سوهاج الوحدة المحلية بمتابعة أعمال إقامة أكشاك للأهالى وتوصيل المرافق لها، موجهاً القوى العاملة ومدير إدارة برنامج مشروعك بالمحافظة بدراسة حالات المواطنين من شباب المركز والذين يطلبون توفير مصدر دخل لهم.

يُذكر أن مبادرة " اليوم المفتوح" لحل مشاكل المواطنين قد جابت مراكز ساقلتة، وطهطا، والبلينا، ومن المقرر استمرار المبادرة بجميع مراكز المحافظة، للتواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم .



فعاليات اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين بجهينة



فعاليات اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين بجهينة



فعاليات اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين بجهينة



فعاليات اليوم المفتوح لحل مشاكل المواطنين بجهينة