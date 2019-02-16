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صور.. محافظة القاهرة: طلاء 60 عقارًا بمحيط محطة مترو هارون بالنزهة حتى الآن

السبت، 16 فبراير 2019 06:30 ص
صور.. محافظة القاهرة: طلاء 60 عقارًا بمحيط محطة مترو هارون بالنزهة حتى الآن دهان عقارات النزهة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن أعمال دهانات العقارات المحيطة لمحطة مترو هارون تجرى على قدم وساق، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشيرًا إلى أنه يوجد مبنى تابع لمدرسة النصر جرى دهانه. 

 

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن عدد العقارات التى تم دهانها حتى الآن بشارع جوزيف تيتو وصل لـ46 عقارًا، وحوالى 60 عقارًا فى النزهة جرى دهانها.

 

وأشار "عوض"، إلى أن محافظ القاهرة أكد غلق أكشاك الكهرباء ودفن الكابلات ثم وضع علامة على الكشك أنه خطر كهرباء لحماية الأطفال.

 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (1)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (2)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (3)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (4)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (5)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (6)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (7)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (8)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (9)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (10)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (11)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (12)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (13)
 
 
دهان 60 عقار بالنزهة حتى الآن (14)
 
 
 

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