صور.. حملات للتطوير وتجميل ونظافة وإزالات بمركز يوسف الصديق بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

صرح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أن الاجهزة التنفيذية بمركز يوسف الصديق قامت بحملات مكثفة خلال يناير الماضي بإشراف المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، تم خلالها رفع كفاءة مدخل وميدان الخريجين عن طريق رفع كفاءة البوابة بتركيب الحجر الهاشمي والدهانات واستبدال اللافتات القديمة بلافتات حديثة لاشهر الاماكن السياحية بالمركز، ورفع كفاءة مدخل قرية كحك بحري على الطريق السياحي عن طريق بناء الأماكن المنهارة واعمال المحارة والدهان والتشجير بتكلفة إجمالية حوالي 75 ألف جنيه.

بالإضافة إلى تجميل مدخل قرية الحامولي ببناء مدخل قرية الحامولي وبناء مدخل للقرية بميدان الصحارة وتوسعة الميدان وردم الاماكن المنهارة بعد البناء بتكلفة 300 ألف جنيه، وكذلك رفع كفاءة سور الوحدة المحلية بالريان، وأعمال التشجير بالطريق المؤدي الى مدينة يوسف الصديق عن طريق زراعة جانبي الطريق وتمهيد طبان الطريق ورفع المخلفات الصلبة، والبدء في أعمال رفع كفاءة ميدان ايوب بالطريق السياحي ورفع جميع المخلفات الصلبة الموجودة بالميدان لتوسعته بما تليق بمركز وطريق سياحي.

ولفت المحافظ الي أنه تم عمل صيانه لطريق المدينة بداية من ميدان الشيمي حتى مدينة يوسف الصديق، بالاضافة الى أعمال تمهيد طرق لمعظم الطرق الترابية الموجودة بالمدينة وخاصة الطرق الزراعية، وتشجير جانبي الطرق.

ولفت اللواء عصام سعد الي أنه تم إزالة جميع التعديات الواقعة على أراضي املاك الدولة بالبناء او الزراعة، حيث تم إزالة 10 حالات على مساحة 21 فدان و12 قيراط بالاضافة الى 10 حالات على املاك الدولة على مساحة 1185م مربع.



حملات للتطوير وتجميل ونظافة وازالات بمركز يوسف الصديق



حملات للتطوير وتجميل ونظافة وازالات بمركز يوسف الصديق



حملات للتطوير وتجميل ونظافة وازالات بمركز يوسف الصديق