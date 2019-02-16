video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تشغيل 21 ألف و513 جهاز تابلت بكفر الشيخ

السبت، 16 فبراير 2019 05:25 م
صور.. تشغيل 21 ألف و513 جهاز تابلت بكفر الشيخ تشغيل التابلت للطلاب
كفر الشيخ_ محمد سليمان
إضافة تعليق
شهد مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة كفر الشيخ التابع لمديرية التربية والتعليم،اليوم السبت، تشغيل 21 ألف و513 جهاز تابلت، تم توزيعهم على المدارس، يوم الأربعاء الماضى.
 
جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتكون محافظة كفر الشيخ أولى محافظات الجمهورية تفعيلا للتابلت، ليتسلم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي التابلت مفعلا.
 
قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اطمأنت على تفعيل جميع أجهزة التابلت بالمدارس الثانوية التي تم تسليمها للمدارس،يوم الاربعاء الماضي،وتسلم عدد من الطلاب الأجهزة يوم الخميس الماضي.
 
وأضافت وكيل الوزارة، ان الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،سلم طلاب مدرسة الشهيد سلام الثانوية العسكرية أجهزة التابلت يوم الخميس الماضي،وتتوالي أعمال تسليم  التابلت الطلاب عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
 
IMG-20190216-WA0024
 
IMG-20190216-WA0050
 
IMG-20190216-WA0052
 
IMG-20190216-WA0056
 
IMG-20190216-WA0062
 
IMG-20190216-WA0067
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم البحر الأحمر: وزعنا 750 تابلت من أصل 2200 لطلاب الأول الثانوى

كفرالشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

تابلت

طلاب

اجراءات




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة