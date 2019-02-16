صور.. تشغيل 21 ألف و513 جهاز تابلت بكفر الشيخ

كفر الشيخ_ محمد سليمان

شهد مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة كفر الشيخ التابع لمديرية التربية والتعليم،اليوم السبت، تشغيل 21 ألف و513 جهاز تابلت، تم توزيعهم على المدارس، يوم الأربعاء الماضى.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتكون محافظة كفر الشيخ أولى محافظات الجمهورية تفعيلا للتابلت، ليتسلم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي التابلت مفعلا.

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اطمأنت على تفعيل جميع أجهزة التابلت بالمدارس الثانوية التي تم تسليمها للمدارس،يوم الاربعاء الماضي،وتسلم عدد من الطلاب الأجهزة يوم الخميس الماضي.

وأضافت وكيل الوزارة، ان الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،سلم طلاب مدرسة الشهيد سلام الثانوية العسكرية أجهزة التابلت يوم الخميس الماضي،وتتوالي أعمال تسليم التابلت الطلاب عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.