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صور.. تجدد أعمال العنف فى هايتى بعد رفض الرئيس جوفينيل الاستقالة

السبت، 16 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. تجدد أعمال العنف فى هايتى بعد رفض الرئيس جوفينيل الاستقالة مظاهرات عنيفة فى هايتى بسبب الفساد
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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اندلعت مظاهرات عنيفة عقب تصريحات، رئيس هاييتى جوفينيل مويز، والذى رفض فيها الاستقالة من منصبه عقب أسبوع من الاحتجاجات العنيفة، وقال إنه "لن يترك البلاد فى أيدى العصابات المسلحة ومهربى المخدرات".

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين بأطلاق الرصاص فى الهواء لتفريق نحو المتظاهرين الغاضبين الذين تجمعوا ضد غلاء الأسعار فى عدد من المدن.

وأغلقت حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة محاور الطرق الكبرى فى منطقة العاصمة، سيطر عليها شبان كانوا يجبرون سائقى السيارات على قطع الطرق .

وقالت الشرطة الوطنية فى هايتى  "على الرغم من الصعوبات، تحشد الشرطة كل قواها لضمان أمن حياة الناس وممتلكاتهم فى جميع أنحاء البلاد"، ولم تكن أى دورية تشاهد فى شوارع العاصمة، وكان آلاف الأشخاص تظاهروا فى جميع أنحاء البلاد تلبية لدعوة أطلقتها مجموعات المعارضة الرئيسية .

تجدد أعمال العنف فى هايتى (1)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (2)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (3)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (4)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (6)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (7)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (8)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (9)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (10)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (11)
 

 

تجدد أعمال العنف فى هايتى (12)
 

 


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