صور.. اعتقال العشرات فى ذكرى قصف مدينة "دريسدن" الألمانية خلال الحرب العالمية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

اعتقلت الشرطة الألمانية عشرات المتظاهرين، خلال الاحتجاج على مسيرة الناشطين اليمينيين المتطرفين، إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية على المدينة فى دريسدن.

وشكل عشرات الأشخاص سلسلة بشرية فى دريسدن الألمانية، فى وقت متأخر من الجمعة، لإحياء الذكرى الـ74 لقصف الحلفاء لها، والذى أسفر عن تدميرها خلال الحرب العالمية الثانية.

ووقع القصف بين يومى 13 و15 فبراير 1945، حيث أسقطت القاذفات البريطانية والأمريكية قنابل وعبوات حارقة تزن أكثر من 3900 طن على المدينة، تم تدمير معظم منطقة وسط المدينة ولقى أكثر من 25 ألف شخص حتفهم.



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين



الشرطة الألمانية تعتقل المحتجين