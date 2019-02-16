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بناءاً علي تعليمات الرئيس السيسي..

صور.. إزالة الحواجز الخرسانية وافتتاح الطريق أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر

السبت، 16 فبراير 2019 12:04 ص
صور.. إزالة الحواجز الخرسانية وافتتاح الطريق أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر إزالة الحواجز الخرسانية
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، ولأول مرة منذ عدة سنوات إنطلاق رجال مجلس مدينة الأقصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أعمال فتح الشوارع وإزالة الحواجز أمام المقرات الأمنية المختلفة بمديرية أمن الأقصر، ومركز شرطة بندر الأقصر، وذلك في ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال العميد أيمن الشريف أنه تم إطلاق الحملة بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام المنشآت الأمنية، بقيادة حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، برئاسة اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر وتم إعادة الشارع الي طبيعته، وبدأت الحملة بمقر مركز شرطة الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاُ إزالة الحواجز الخرسانية في شارع المدينة المنورة أمام مبني مديرية أمن الأقصر وشارك في الحملة عدد من أهالي القرية، وتمت إزالة الحواجز والأشجار التي تغلق الشارع وكافة الامور التي تعطل الطريق بمعدات مجلس المدينة.

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (1) 
مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (2)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (3)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (4)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (5)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (7)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (8)
 

 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (10)
 

 

مجلس مدينة الأقصر يزيل الحواجز الخرسانية من أمام مديرية الأمن ومركز بندر الأقصر (11)
 

 


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