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صور.. أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد وتتقن تصنيع ديكورات المنزل

السبت، 16 فبراير 2019 08:00 ص
صور.. أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد وتتقن تصنيع ديكورات المنزل
أسيوط – ضحا صالح
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الكثير من السيدات والزوجات والأمهات نجحن وتفوقن فى إدارة منازلهن، بالإضافة إلى نجاحهن فى العمل، واستطعن أن يوفقن ما بين أسرهن وأعمالهن، وأدى ذلك إلى نجاحهن فى الشقين الأسرى والمهنى، ومنهن من فضلت أن تنجح فى تربية أبنائها وتجتهد بالمنزل من أجل أسرتها دون النظر إلى العمل الخاص أو الحكومى.

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (1)

وهناك أخريات قررن النجاح فى أعمالهن الخاصة من المنزل دون تضييع وقت فى انتظار العمل الحكومى، واستطعن التوفيق بين أعمالهن الخاصة بالمنزل والتى تدر عليهن ربحا، وبين أسرهن وأبنائهن بل وحققن نجاحات لم تحققها مثيلاتهن من اللائى يتقلدن وظائف كبيرة وقيادية.

 

أنغام واحدة من السيدات التى أثبتت نجاحها بجدارة، فرغم حصولها على بكالوريوس تجارة إنجليزى إلا أنها لم تنتظر إطلاقا الوظيفة وقررت البدء بنفسها كى تنجح، وصناعة اسمها دون انتظار أو تضييع وقت، فى الوقت الذى ينتظر فيه آلاف الشباب على المقاهى العمل الحكومى أو الالتحاق بوظيفة فى القطاع الخاص وعدم القدرة على تحقيق الذات وصناعة المستقبل.

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (2)

أنغام حسن بيومى، 30 عاما، خريجة بكالوريوس التجارة إنجليزى تقول عقب تخرجها فى كلية التجارة تزوجت ومثلها مثل أى خريج ونظرا للعرض والطلب على المؤهلات فى سوق العمل لم توفق فى الحصول على وظيفة حكومية وبعد ذلك سنحت لها الفرصة للعمل فى القطاع الخاص، إلا أنها قررت عدم الخضوع والاستسلام للروتين الوظيفى، فبدأت العمل على نفسها فى التدريبات الخاصة بالديكور عن طريق مشاهدة فيديوهات على الإنترنت، أو قراءة الكتب والمجلات الخاصة بالديكور حتى استطاعت أن تجرب فى منزلها أولا كيفية عمل التصميمات والأشكال المختلفة من الديكور.

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (3)

وأضافت أنغام أنها حينما احتاجت لتغيير ديكور منزلها وجدت أن الأسعار مرتفعة، وهناك تصميمات مختلفة من الورود أسعارها باهظة، فقررت البدء بهذه الخطوة من منزلها أولا، بحثت عن أماكن بيع تلك الخامات واستطاعت شرائها والحصول عليها، وبدأت فى تنفيذ تلك الأفكار بنفسها واستطاعت ابتكار أفكار جديدة ومميزة وبأسعار أقل بكثير من الأسعار التى تباع بها هذه الأنواع المختلفة من الديكور والورود الصناعية، وأصبحت بعد ذلك أشغالها اليدوية تطلب بالاسم فى أسيوط ومحافظات الصعيد، على الرغم أنها لم تتوقع أن يكون لهذا النوع من الديكور رواجا فى الصعيد.

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (4)

وتقول أنغام إنها فضلت ألا تنتظر الوظيفية الحكومية، وأثرت العمل من المنزل، مضيفة أنه رغم عملها فى ديكور الورد إلا إن ذلك لم يؤثر على واجباتها المنزلية، ولم يؤثر على تربية أبنائها فهى لديها 2 من الأبناء آدم 5 سنوات وإياد سنتان بالإضافة إلى أن زوجها دائم التشجيع لها على العمل حتى أنه يساعدها فى شراء الخامات، وتستعين برأيه دائما فى أشكال الورد وترتيبه.

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (5)

وأضافت أنغام أنها تحلم بتكبير مشروعها، وتنصح جميع الشباب ألا ينتظروا فى طابور البطالة ويبدأون بالعمل على أنفسهم حتى ينجحوا ويحققوا ذاتهم فى أى مجال من المجالات.

 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (6)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (7)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (8)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (9)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (10)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (11)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد (12)
 

 

أنغام أكبر مصممة ورد صناعى بالصعيد

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