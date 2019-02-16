صور.. أمن أسيوط والقيادات التنفيذية ينهون أكبر خصومة ثأرية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع رجال المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية من إنهاء واحدة من أكبر الخصومات الثأرية بمحافظة أسيوط والتى تعود إلى أكثر من 15 عاما بين عائلتى الضباعة، والهمامية بقرية البربا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط وتعتبر من أكبر الخصومات الثأرية راح ضحيتها 18 شخص من العائلتين وأصيب 10 أشخاص اخرين وسجن العشرات واستشهد بسببها المقدم عصام التهامى رئيس مباحث مركز شرطة صدفا حينها.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء عمر عبد العال هندى مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد واللواء محمد عبد اللطيف مساعد المدير لفرق الأمن واللواء زكريا صالح نائب مدير الأمن واللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام والمقدم خالد شريت رئيس فرع بحث الجنوب والدكتور سعيد عمر رئيس لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبد العزيز ممثلا لبيت العائلة المصرية، والنائب ممتاز الدسوقى عضو مجلس النواب عن مركزى صدفا والغنايم وعدد كبير من ابناء العائلتين والقرى المجاورة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأ الصلح بقراءة القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد عصام التهامى رئيس مباحث صدفا الذى استشهد خلال اشتباكات بين العائلتين ومداهمات لمنازل أحد طرفى الخصومة ثم بض الكلمات للمنصة تناولا خلالها الخصومات وتأثيرها على الأبناء والمجتمع وانتهت بالقسم على كتاب الله على الصلح وعدم العودة للخلاف مرة أخرى.

تعود الخصومة الثأرية إلى أكثر من 15 عام وذلك عام 2005 عاما بين العائلتين حينما بسبب خلاف نتج عن لهو الأطفال اثناء محاولة اطفال إحدى العائلتين القاء حجارة على نخلة تخص الطرف الثانى، وتطور الخلاف بينهما إلى اشتباكات بالأسلحة النارية خلفت قتلى ومصابين، ولقى على إثرها أشخاص مصرعهم من الطرفين وتوالت عمليات القتل والأخذ بالثأر، حتى طالت 18 شخص من أبناء العائلتين فضلا عن العشرات حكمت عليهم بأحكام كبيرة، وإستشهد على إثرها رئيس مباحث مركز شرطة صدفا المقدم عصام التهامى، رئيس فى أحد الحملات، حيث حيث أصيب بطلق نارى بالرأس استشهد على اثرها على الفور.



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