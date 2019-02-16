صور.. أسماء من متحدى الإعاقة إلى بطلة الجمهورية فى ألعاب القوى

الإسماعيلية – جمال حراجى

"أسماء محمد محمد عبد الله" قصة نجاح وصبر بدأتها منذ 14 عاما وحصلت على العديد من البطولات وشهادات التقدير فى بطولات رياضية لألعاب القوى.. أسماء من متحدى الإعاقة عضو بنادى العزيمة بالإسماعيلية، وتعمل بجامعة قناة السويس، وتحمل روحا طيبة وثقة بالنفس وإصرارا على النجاح.

وقالت أسماء لـ"اليوم السابع": كنت طفلة ألهو مثل أقرانى بالشارع صدمتنى سيارة مسرعة وفقدت ذراعى اليمنى، والأمر لم يكن هينا أو يسيرا على طفلة صغيرة، وعلى أسرتى لكننى تعاملت مع الأمر على أنه قدر الله ولا بد من الرضا، لكن هذا لا يمنع من أننى عانيت فى بداية الأمر لكن لم أهتم كثيرا بنظرة المجتمع أو غيره وساعدنى على ذلك اهتمام أسرتى، ودعمهم لى بشكل غير عادى، وأكملت تعليمى فى المراحل التعليمية المختلفة وحصلت على دبلوم زراعة والتحقت بالعمل فى جامعة قناة السويس موظفة بإدارة السكرتارية والمحفوظات.

وأضافت أسماء: الإعاقة لم تكن فى يوم من الأيام مانعا لدى من الصعود والنجاح بل على العكس أعتبرها محل فخر لى، وبدأت ألعب رياضة منذ شهر مارس 2004، ألعاب قوى رمى الرمح وهى لعبتى المفضلة، وكنت دائما أحصل على المراكز الأولى حتى آخر بطولة لى منذ أيام وهى ختام بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الحركية، والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى، وحصلت على المركز الأول فى رمى الرمح وشهادة تقدير من القائمين على البطولة والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم لمدربى الكابتن على هاشم، وهو لم يتأخر معى فى التدريب وكان داعما لى ومهتما بكل صغيرة وكبيرة لكى أقدم أفضل ما عندى ودعم أسرتى وزملائى بنادى العزيمة لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، وهناك اهتمام كبير بالأعضاء ودعم معنوى فائق، لذلك معظم اللاعبين حققوا بطولات ومراكز متقدمة فى عدد غير قليل من الألعاب ومنها ألعاب القوى والتنس وغيرها، كما حصلت على كأس مصر فى ألعاب القوى للإعاقات الحركية عام 2016 وأتمنى أن أحصل على بطولات عالمية خلال السنوات القادمة وأنا بالفعل أسعى لذلك من خلال التدريب المكثف والاهتمام باللعبة وتكثيف المشاركات فى المسابقات المختلفة.

وتابعت أسماء: اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة شىء جميل بالتأكيد، ويساعدنا على الاستمرار فى تحقيق طموحاتنا وتغيير نظرة المجتمع لذوى الاحتياجات أو القدرات الخاصة، وهى بالفعل تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية، وأتمنى استمرار ذلك الدعم من قبل المسئولين لذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم على مستوى كل محافظات مصر بالإضافة إلى الاهتمام بالمتميزين والأبطال الذين حققوا مراكز متقدمة فى كل الألعاب .