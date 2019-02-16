سقوط عاطل قبل ترويجه 5 طرب حشيش على عملائه بمدينة 6 أكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش على عملائه، وضبط بحوزته 5 طرب، اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر للحالة الامنية بالحى المتميز، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، تمكن أمين الشرطة حسام سالم من القبض عليه، وبحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.