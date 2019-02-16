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سقوط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما مليون و700 ألف ريال سعودى

السبت، 16 فبراير 2019 12:37 م
سقوط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما مليون و700 ألف ريال سعودى عملات أجنبية - ارشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بالشرقية وسيدة بالدقهلية لمزاولتهما نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عيها.

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا "عصام.م.ع " تاجر أقمشة، ومقيم أبو حماد بالشرقية لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميعها من ذوى العاملين بالخارج واستبدالها للجنيه المصرى، والاستفادة من فارق سعر العملة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل مليون وستمائة ألف ريال سعودى.

وفى ذات السياق بالدقهلية، تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط "مها.ص.أ، ومقيمة بالمنصورة بالدقهلية لاتجارها فى النقد الأجنبى من خلال استبدالها للعملات الأجنبية من البنوك، والاستفادة من فارق سعر العملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى بلغت ما يعادل 95 ألف ريال سعودى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.


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