رئيس لجنة الانتخابات فى نيجيريا يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة إلى 23 فبراير

أبوجا (رويترز)

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، إن انتخابات الرئاسة التى كان من المقرر إجراؤها فى نيجيريا، اليوم ، تأجلت إلى 23 فبراير.

وفى كلمة له أمام الصحفيين قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع قال محمود يعقوب رئيس لجنة الانتخابات إنه لن يتسنى إجراء الانتخابات فى الموعد المقرر سلفا.

وأضاف أن التأجيل كان ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويواجه الرئيس محمد بخارى منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.