رئيس الجامعة البريطانية: آن الأوان لنتحاور ومصر أرض الأنبياء والسلام

كتب ــ وائل ربيعى – عزوز الديب

قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تشرفت اليوم، بزيارة قداسة البابا تواضروس لإلقاء محاضرة عن التسامح والمحبة، مشيدا بمواقف البابا، خاصة فيما قال "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، موضحا أن الزيارة تتزامن مع قرب ذكرى الـ100 عام على ثورة 1919، واتحاد المسلمين والمسحيين فى وجه الاحتلال.

وأضاف، رئيس الجامعة البريطانية، خلال إلقاء كلمته بالندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر، التى يلقيها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد مختار جمعة وزيز الأوقاف، وعدد من قيادات الجامعة البريطانية، أن الجامعة تنتهج منذ نشأتها استراتيجية تهدف لجودة التعليم وتساعد علي تقدم البحث العلمي، مضيفا أن الجامعة للعام الرابع تصدرها للتصنيف الدولي للجامعات الخاصة " Qs" في مصر، مؤكدا أن الجامعة لا تبخل علي طلابها وباحثيها بأى أشياء تساعد على نهضة الأمم.

وتابع رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، قائلا "آن الأوان لنتحاور ونتعارف، لأن الإنسان عدو ما يجهل والمعرفة تفتح العقول وتعم السلام، ومصر أرض الأنبياء والمحبة والسلام وكنانة الله فى أرضه".

عرضت الجامعة البريطانية فى مصر، فيلما تسجيليا عن القوات المسلحة المصرية يوضح قوة الجيش المصري وما يقوم به من تصدى للإرهاب، وذلك قبل بدء محاضرة عن المحبة والتسامح، وأثرهما فى بناء الأمم والمجتمعات، التى يلقيها قداسة البابا تواضرس الثاني، وبحضور كوكبة من الوزراء، وكبار رجال الدولة، والعلماء والمفكرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، محمد فريد خميس، ورئيس الجامعة، والدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب، وكبار رجال الدين الإسلامى والمسيحى.