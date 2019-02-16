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حرامى عدادات المياه فى المقطم: ارتكبت 3 وقائع بعد قطع المواسير بمنشار

السبت، 16 فبراير 2019 06:00 ص
حرامى عدادات المياه فى المقطم: ارتكبت 3 وقائع بعد قطع المواسير بمنشار كلابش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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اعترف عاطل بنشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه فى دائرة قسم شرطة المقطم، قائلاً: "أقطع المواسير بمنشار حديدى صغير الحجم وأسرق العداد لبيعه بعد ذلك".
 

وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط "م.خ" 19 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا وبحوزته 3 عدادات مياه الخاصة بالوحدات السكنية، وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "قطع المواسير" باستخدام منشار حديدى صغير الحجم من داخل العقارات السكنية الكائنة بدائرة القسم.

 

وأضاف المتهم بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


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