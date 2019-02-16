video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 16/2/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 16/2/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد،  طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. 
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
 
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح دون مُعدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.
 ويكون الطقس بارداً بشكل لافت ومغبر أحياناً، مع تساقُط زخات من الأمطار والبرد في الفترة الصباحية في شمال ووسط المملكة.
 وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار والأتربة في اجزاء مختلفة. 
 في خليج العقبة -الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة. 
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (10-30سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً ورطباً في عموم المناطق، مع تكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة.
ويتجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البَرَد أحياناً.
 
 الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
 
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الجمعة 15/2/2019 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الخميس 14/2/2019 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13/2/2019 فى مصر والدول العربية

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة