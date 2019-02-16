حالة الطقس اليوم السبت 16/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح دون مُعدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً بشكل لافت ومغبر أحياناً، مع تساقُط زخات من الأمطار والبرد في الفترة الصباحية في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار والأتربة في اجزاء مختلفة.

في خليج العقبة -الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (10-30سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً ورطباً في عموم المناطق، مع تكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البَرَد أحياناً.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.