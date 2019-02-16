جهود أمنية لكشف هوية المتهمين بالسطو على محل مجوهرات هضبة الأهرام

كتب بهجت أبو ضيف

يسعى رجال مباحث قسم شرطة الأهرام بقيادة الرائد محمد الصغير لكشف هوية المتهمين بالسطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام لكشف هوية الجناة والقبض عليهم واسترداد المسروقات.

وشملت الجهود الشرطية تفريغ كاميرات المراقبة بمحل المجوهرات ومحيطه وفحص المسجلين خطر ومحترفى الإجرام وجمع مزيد من التحريات والمعلومات بشأن الواقعة التى حدثت مساء اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر معنية عن إصابة أحد العاملين بالمحل ونقله إلى المستشفى فيما تبين من المعاينة والفحص استيلاء الجناة على كمية من المصوغات الذهبية والهروب مستقلين سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

وبدأت القضية بتلقى غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسطو 4 لصوص على محل مجوهرات فى منطقة حدائق الأهرام وبإخطار قسم شرطة الأهرام انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتعاملوا مع الموقف وفقا للإجراءات القانونية ومنها إخطار النيابة العامة.