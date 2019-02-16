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السبت، 16 فبراير 2019 09:45 ص
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تحرير 578 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 16 فبراير 2019 09:41 ص
تحرير 578 مخالفة مرورية وفحص 28 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير578 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذ مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 28 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 15 شقة مفروشة 17 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .


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