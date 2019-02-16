تأجيل محاكمة أتباع "محى عبيد" بتهمة التعدى على الصحفيين لـ23 فبراير

كتب تامر البطريقى

أجلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين رجب محمد سلامة فرد أمن نقابة الصيادلة، وفايز شطا المدير الإدارى للنقابة، بتهم ضرب الصحفيين وسرقة متعلقاتهم وحيازة أدوات تستخدم للاعتداء على الأشخاص، لجلسة 23 فبراير، لحضور المتهم الاول رجب محمد سلامة بشخصه، ولتقديم المستندات، وتغيب المتهمان عن جلسة اليوم، وحضر عنهما محامين بتوكيلات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى المحضر رقم 16061 جُنح قصر النيل، وهم نقيب الصيادلة، محيى عبيد، ورانيا صقر، عضو مجلس النقابة، وفايز شطا، مدير النقابة، وأفراد الأمن الإدارى بالتحريض والمسؤولية عن الاعتداء على عدد من الصحفين، ومنهم صحفية تم الاعتداء عليها و ضربها، أثناء مباشرة عملها الصحفى حيث ذكرت أنها تعرضت للضرب خلال حديثها مع المرشح على منصب النقيب، كرم كردي، ونتيجة للاعتداء سقط هاتفها على الأرض، وواصلت مجموعة من أنصار النقيب والأمن الإدارى الضرب وجذبها من شعرها، فسقطت واستولى أمن النقابة على هاتفها المحمول.

وكان قاضى المعارضات فى محكمة جنوب القاهرة قرر إخلاء سبيل فرد أمن الصيادلة بكفالة 10 آلاف جنيه بعد أن قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بعدما تعرف عليه المجنى عليهم فى التحقيقات التى استمرت عدة ساعات، أمام نيابة قصر النيل، وأكدوا أنه كان موجوداً خلال الأحداث داخل مقر نقابة الصيادلة وقت وقوع الاعتداء عليهم واحتجازهم داخل مقر النيابة، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، ومن بينهم المرشح على منصب نقيب الصيادلة، كرم كردى.

واستمعت نيابة قصر النيل لأقوال الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء وإصابات، عقب تحويلهم لمستشفى المنيرة لتوقيع الكشف عليهم وإعداد تقارير طبية بحالتهم، وطبيعة الإصابات التى لحقت بهم، لإرفاقها بالتحقيقات، كما انتقل فريق من النيابة إلى مقر نقابة الصيادلة لإجراء معاينة لموقع الأحداث.