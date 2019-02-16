video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. قمة مصرية ألمانية بين السيسى وميركل فى "ميونخ"

السبت، 16 فبراير 2019 11:58 ص
بعد قليل.. قمة مصرية ألمانية بين السيسى وميركل فى "ميونخ" الرئيس عبد الفتاح السيسى وميركل
كتب ــ محمد الجالى
إضافة تعليق
تنطلق بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ميونخ الألمانية علي هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.
 
كان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن، أكد خلالها أن الاتحاد الإفريقى فى 2019 يركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال.
 
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن إعادة الأعمار والتنمية ما بعد فترة النزاعات يأتى ضمن أولوياتنا، مبينا أن مصر تعمل مع مفوضية الاتحاد الإفريقى على تدشين مركز إعادة الإعمار والتنمية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بمشاركة الرئيس السيسي.. غدا انطلاق قمة "ميونخ".. ميركل تشارك بالقمة بعد انقطاعها العام الماضى.. 35 رئيسا و50 من وزراء الخارجية يشاركون بـ100 فعالية ضمن القمة.. ورئيس المؤتمر: الدورة الحالية هى الأهم منذ 50 عاما

قمة مصرية

ميركل

ميونخ

السيسي

خبر

اخبار اليوم




لا تفوتك
نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

نائب وزير التعليم يكشف خطوات الوزارة نحو توحيد الزى للمعلمين

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

فيديو وأرقام.. ماذا حقق الأهلى والزمالك مع الحكام الأجانب فى الموسم الحالى؟

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

"لو بتحبها ألبس زيها".. اعرف قصة التحدى اللى قلب السوشيال ميديا.. فيديو وصور

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

شادى سرور فى بوست حزين :العنصرية والجحود فى قلوب الناس دفعتنى للتفكير فى الانتحار وترك الإسلام.. وأصدقاؤه :حالة عارضة

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

فيفى عبده: الست زى التعبانة مع الست مش عاوزاها تبقى أحسن منها

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

س وج .. ماذا يعنى إعلان ترامب الطوارئ لتمويل جدار المكسيك الحدودى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة