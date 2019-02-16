بعد عرض اليوم السابع لمعاناة هبة وجدى.. عمر أديب يخصص لها جزءا من الحلقة

كتب رامى محيى الدين

عرض برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر ويقدمه الإعلامى عمر أديب، معاناة هبة وجدى بسبب مرض العظام الزجاجية، بعد أن عرض اليوم السابع قصتها تحت عنوان "صور وفيديو.. ابتسامة كبيرة لصاحبة مشاكل كثيرة.. فتاة عمرها 36 عاما فى جسم طفلة.. معاشى 1200 جنيه بدفع منهم 1000 لست بترعانى.. أهلى مش بيسألوا عليا واخواتى عاوزين يطردونى من الشقة.. محتاجة تأمين صحى ومعاش يكفينى".



عمرو اديب يستضيف هبة وجدي

كانت القارئة هبة وجدى قد أرسلت استغاثة صوتية لخدمة صحافة المواطن ولكن موقع اليوم السابع لم يكتف بنشر الرسالة الصوتية وزار هبة فى منزلها بمدينة نصر ونقل حكايتها للقراء والمسئولين.