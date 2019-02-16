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بعد عرض اليوم السابع لمعاناة هبة وجدى.. عمر أديب يخصص لها جزءا من الحلقة

السبت، 16 فبراير 2019 11:37 م
بعد عرض اليوم السابع لمعاناة هبة وجدى.. عمر أديب يخصص لها جزءا من الحلقة هبة وجدى مع محرر اليوم السابع
كتب رامى محيى الدين
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عرض برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc  مصر ويقدمه الإعلامى عمر أديب، معاناة هبة وجدى بسبب مرض العظام الزجاجية، بعد أن عرض اليوم السابع قصتها تحت عنوان "صور وفيديو.. ابتسامة كبيرة لصاحبة مشاكل كثيرة.. فتاة عمرها 36 عاما فى جسم طفلة.. معاشى 1200 جنيه بدفع منهم 1000 لست بترعانى.. أهلى مش بيسألوا عليا واخواتى عاوزين يطردونى من الشقة.. محتاجة تأمين صحى ومعاش يكفينى".

عمرو اديب يستضيف هبة وجدي
عمرو اديب يستضيف هبة وجدي

 

كانت القارئة هبة وجدى قد أرسلت استغاثة صوتية لخدمة صحافة المواطن ولكن موقع اليوم السابع لم يكتف بنشر الرسالة الصوتية وزار هبة فى منزلها بمدينة نصر ونقل حكايتها للقراء والمسئولين.

 


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صور وفيديو.. ابتسامة كبيرة لصاحبة مشاكل كثيرة.. فتاة عمرها 36 عاما فى جسم طفلة.. معاشى 1200 جنيه بدفع منهم 1000 لست بترعانى.. أهلى مش بيسألوا عليا واخواتى عاوزين يطردونى من الشقة.. محتاجة تأمين صحى ومعاش يكفينى

هبة وجدى

عمرو أديب

مدينة نصر

حالات إنسانية




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