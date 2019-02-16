بسبب رائحة المحل.. صاحب محل كشرى يطعن فرارجى فى روض الفرج

كتب كريم صبحى

سدد صاحب محل كشرى طعنات بسكين لفرارجى فى مشاجرة بمنطقة روض الفرج، بسبب خلافات الجيرة تم القبض على المتهم ،ونقل المجنى عليه فى حالة خطرة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بنشوب مشاجرة بين صاحب محل كشرى ومالك محل طيور، مجاور له بسبب خلافات الجيرة بينهما على الرائحة الكريهة التى تصدر من محل المجنى عليه، مما أدى لإحضار المتهم سكين وطعن به المجنى عليه.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ،وتمكنت قوات الامن من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهم وإحالته لنيابة روض الفرج التى تباشر التحقيق فى الواقعة.