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بدر عبد العاطى: كان هناك تقدير وحفاوة شديدة بخطاب الرئيس فى مؤتمر موينخ

السبت، 16 فبراير 2019 08:43 م
بدر عبد العاطى: كان هناك تقدير وحفاوة شديدة بخطاب الرئيس فى مؤتمر موينخ السفير بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا
كتب أيمن رمضان
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قال السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر بألمانيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى رسائله للمشاركين فى مؤتمر ميونخ على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف فى جميع أنحاء العالم، مشدداً على أن الشخصية الرئيسية المحورية فى دورة هذا المؤتمر كان الرئيس حيث حرص قادة العالم المشاركين فى المؤتمر على مصافحته والحديث معه، وتابع: "كان هناك تقدير وحفاوة شديدة جداً بخطاب الرئيس خلال الجلسة الرئيسية بالمؤتمر".

وأضاف "عبد العاطى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن  قادة العالم ثمنوا رؤية الرئيس السيسى فيما يخص التحديات المشتركة التى تواجه أوروبا وإفريقيا والدول العربية وأن المصير مشترك، لافتاً إلى أن رؤية الرئيس كانت ثاقبة وتناولت العلاقات بين أوروبا وإفريقيا من ناحية والدول العربية والقارة العجوز من ناحية أخرى، وتابع:"أمن واستقرار أوروبا مرتبط بأمن واستقرار إفريقيا والدول العربية".

وأشار السفير بدر عبد العاطى، إلى أن المستشارة الألمانية حرصت على اصطحاب الرئيس السيسى والوفد المرافق له، من أجل عقد لقاء ثنائى ضمن عدد قليل من اللقاءات التى عقدتها "ميركل"، على هامش المؤتمر، وتابع:"اللقاء الأول فى اللقاءات الثنائية عقدته ميركل مع الرئيس السيسى".

 

 

 

 


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