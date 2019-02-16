بدء حملات تطعيم طلاب المدارس بالجيزة ضد الأنيميا والتقزم والسمنة

تطلق محافظة الجيزة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالى بجميع المدارس على مستوى المحافظة، لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى تصريحات له، أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف جميع الفئات العمرية لطلبة بالمدارس.

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة ستقوم بتنظيم حملة قومية لطلبة المدارس الابتدائية تستهدف 584 ألف طالب بـ566 مدرسة لفحص أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة خلال الفترة من 16/2 حتى 28/2، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف والتأمين الصحى .

وأضاف، أنه سيتم أيضًا تنظيم حملة تجريع لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية لجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى الفترة من 12/2 حتى 21/2 لمكافحة الأمراض السارية من الديدان المعوية .

وأشارت الدكتورة هناء سرور، إلى أنه ستنطلق حملة تطعيمية ضد مرض الفالاريا بقريتى إتريس وكفر أبو الحديد بمركز ومدينة منشأة القناطر فى الفترة من 17/2 حتى 28/2 لكل طلاب المدارس من سن 6 سنوات فما فوق .

وجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات على مستوى المحافظة فى الفترة من 24/2 حتى 27/2 .