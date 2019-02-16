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انتبه.. مراقبة محيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعا للزحام

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 ص
انتبه.. مراقبة محيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى منعا للزحام كاميرات مراقبة وإصلاحات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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 تراقب اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط إغلاق الطريق الدائرى جزئيا فى الاتجاهين بمنطقة محور المريوطية حتى أكتوبر والعكس ﻹصلاح فواصل، منعا للزحام وسط انتشار الخدمات المرورية .

 

وتشمل اﻷعمال ﻹصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من المسافة من أعلى المريوطية حتى طريق إسكندرية الصحراوى باتجاه أكتوبر و يبلغ عرض الطريق بمنطقة الأعمال 4 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر.

 

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة.

 

 

 

 


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