القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالهيروين فى الخانكة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث قسم شرطة الخانكة، من القبض على 3 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا للأتجار فى مخدر الهيروين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد عشماوى، رئيس مباحث قسم الخانكة، يفيد بضبط كل من، "مصطفي.ي" 32 سنة، عاطل، و"مصطفى ا" 32 سنة، عاطل، و"عمرو.م" 36 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون عزبة النخل، القاهرة، أثناء استقلالهم السيارة رقم أ ق ر 173 شيفروليه، وبحوزتهم سلاح نارى طبنجة حلوان مطموسة الأرقام، و2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى 370 جنيها وهاتف محمول .

وبمواجهتهم أمام اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أقروا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهاتف للاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 324 لسنة 2019م جنح قسم الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.