video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجى السترات الصفراء

السبت، 16 فبراير 2019 11:23 م
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجى السترات الصفراء مظاهرات فرنسا
رويترز
إضافة تعليق

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين يلقون المقذوفات ويضرمون النار في صناديق النفايات بباريس وليون وبوردو اليوم، السبت، عندما شهدت احتجاجات "السترات الصفراء" في أسبوعها الرابع عشر تحولا عنيفا بعد الظهر.

 

وفي روان بشمال البلاد، قالت السلطات إن أربعة أشخاص أصيبوا بعد أن حاول سائق سيارة شق طريقه وسط حشد من المتظاهرين.

 

وفي وقت سابق اليوم السبت تجمع المحتجون في نقطة التجمع الرمزية عند قوس النصر التي كانت نقطة اشتباكات مع الشرطة في الأيام الأولى للاحتجاج قبل أن يسيروا باتجاه برج إيفل.

 

وفي وقت متأخر بعد الظهر، اشتبكت الشرطة وبعض المتظاهرين الملثمين في وسط باريس حيث كان من المتوقع أن تنتهي المسيرة، مما أجبر البعض للذهاب إلى شوارع مجاورة حيث وردت أنباء عن حدوث بعض المناوشات.

 

وفي بوردو وليون، أطلقت الشرطة أيضا الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أطلقوا المقذوفات بعد إحراق صناديق القمامة وتدمير ممتلكات.

 

وأظهر استطلاع رأي أجري الأسبوع الماضي تراجع التأييد للمظاهرات التي بدأت في نوفمبر بسبب الضرائب على الوقود وتحولت إلى اعتراض أوسع على السياسيين وحكومة يرونها تفتقر إلى التواصل مع المواطنين.

 

وقال أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع إنهم يريدون انتهاء الاحتجاجات التي تشوبها أعمال عنف في بعض الأحيان.

 

لكن بعض المحتجين قالوا اليوم السبت إنهم جزء من حركة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة كل فرد في البلاد.

 

وقالت مادلين وهي محتجة عاطلة عن العمل عمرها 33 عاما "أستطيع أن أفهم أن بعض الناس لديهم ما يكفي، لكننا لا نفعل ذلك من أجلنا فحسب... هذه حركة إنسانية جدا ونفعل ذلك من أجل الجميع. لذا إذا شعروا بالملل الآن، فسيكون الأمر سيئا للغاية بالنسبة لهم".

 

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن أعداد المتظاهرين تراجعت مما يزيد على 300 ألف في أنحاء البلاد في نوفمبر إلى نحو 51 ألفا الأسبوع الماضي.

 

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 41500 متظاهر شاركوا في احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت مقارنة بمشاركة 51400 الأسبوع الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ بالمطار استعدادا لوصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا

السفير الباباوى فى فرنسا يخضع للتحقيق بعد اتهامه باعتداءات جنسية

متعة دورى أبطال أوروبا تعود الليلة.. مانشستر يونايتد يتحدى باريس سان جيرمان على "مسرح الأحلام".. سولشاير يتسلح بسجل اللاهزيمة مع الشياطين الحمر.. عملاق فرنسا بدون نيمار وكافانى.. ومواجهة متكافئة بين روما وبورتو

استراليا توقع عقدا مع فرنسا بقيمة 50 مليار دولار لبناء أسطول غواصات

دبلوماسى: فرنسا تمتلك دورا كبيرا في إفريقيا.. وعلى مصر التعاون معها

باحثة في الشؤون الأفريقية: فرنسا تفقد نفوذها في إفريقيا مقابل الوجود المصري .. فيديو

فرنسا

السترات الصفراء

الشرطة الفرنسية

مظاهرات فرنسا




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة