السيطرة على حريق مطعم بمنطقة المحطة الجديدة فى الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، على حريق شب فى أحد المطاعم بمنطقة المحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق دون خسائر بشرية. وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمعرفة أسباب الحريق.