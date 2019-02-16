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السبت، 16 فبراير 2019 04:28 م
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السيطرة على حريق بسوق الجملة بأبو كبير بالشرقية

السبت، 16 فبراير 2019 04:28 م
السيطرة على حريق بسوق الجملة بأبو كبير بالشرقية حريق-ارشيفيه
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشبَّ بسوق الجملة بمركز ومدينة أبو كبير.
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بسوق الجملة الموجود بدائرة مركز شرطة أبو كبير.
 
 
ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى، بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
 
 
وبالفحص تبين نشوب الحريق في الألواح الخشبية والتعريشات المُقامة بسقف السوق، حيث أتت النيران عليها دون وقوع أية إصابات بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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