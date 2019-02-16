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السيسى: نستضيف 5 ملايين لاجئ لا نزايد بهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100 عام

السبت، 16 فبراير 2019 11:15 ص
السيسى: نستضيف 5 ملايين لاجئ لا نزايد بهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100 عام السيسى
كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن موقع مصر إفريقيا وعربيا وأوروبيا يجعلها تتأثر وتؤثر بشدة من حالة عدم الاستقرار بهذه الدول.

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، أنه عندما سقطت دول جوار وأصيبت بحالة عدم الاستقرار وحروب أهلية، تعرضت مصر لحالة نزوح وهجرة من الدول العربية والإفريقية، ولدينا فى مصر 5 ملايين لاجئ نستضيفهم، لا يقيمون فى مراكز أو معسكرات إيواء، وحدث معهم كما حدث مع الأرمن منذ 100 عام، عندما استضافتهم مصر بعد المذابح التى تعرضوا لها.

 

وأكد الرئيس، أن مصر تستضيف ملايين من الدول العربية والإفريقية، لا تزايد بهم أو عليهم، ويعيشون مثلهم مثل المصريين بالدولة، مضيفا أن الاستقرار فى دول الجوار ينعكس بالطبع على مصر.

 

وتابع الرئيس: "منذ سقوط دول مجاورة وهنا أقول دول وليس أنظمة، نقوم بإجراءات أمنية مكلفة فى الصحراء الممتدة مع ليبيا، فدمرنا أسلحة وسيارات محملة ومقاتلين أجانب، وفوجئنا ولكننا كنا متوقعين بوجود مقاتلين أجانب وهذا قلته منذ 4 سنوات أن هناك مقاتلين سيفرون من سوريا، وقلت هيروحوا فين وحدث ما توقعت".


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