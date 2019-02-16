وقال وزير الخارجية الكاميروني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت- "إن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية، بدأت منذ عام 1966م، على مستوى الأصعدة كافة ولازالت، مؤكدًا تأييد ومشاركة بلاده لمواقف المملكة الدولية، منوها بالدعم الكبير وغير المحدود من المملكة للكاميرون في شتى المجالات.