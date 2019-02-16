وأشار كلاوس يوهانس - في كلمته أثناء الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن - إلى التعقيدات الحالية في البيئة الدولية وضرورة العمل على مواجهة تهديدات تقليدية وأخرى غير تقليدية تثير قلق ليس فقط العسكريين والساسة وإنما أيضا المواطنين الأوروبيين أنفسهم.

وقال إن النظام الدولي متعدد الأطراف يتعرض لضغوط متزايدة، مما يتطلب التلاحم والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة، داعيا إلى العمل على تخطي أي انقسامات والوصول إلى أرضية مشتركة في أوروبا لأن مستقبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على الأمن والدفاع كمكون أساسي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي حقق نتائج هامة في السياسات الدفاعية وخلق الظروف المواتية للقيام بدور هام في إدارة الأزمات المدنية وكان لابد لتحقيق ذلك من إرادة سياسية قوية معززة بإسهامات الدول الأعضاء وتخطي أي انقسامات في إطار من الإيمان المشترك والاهتمام بتحقيق قيمة مضافة.

ودعا الرئيس الروماني الى الحفاظ على الزخم وتحقيق المزيد من التقدم، لافتا إلى ضرورة الالتزام المتجدد لحلف الأطلنطي والأمم المتحدة أيضا، وطالب بالتكامل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلنطي لتوفير الحماية المشتركة ومواجهة التحديات خاصة من الناحية الشرقية، وباستمرار القرارات والعقوبات المتخذة من الاتحاد الأوروبي على سبيل الردع.