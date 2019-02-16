video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية التونسية: اختطاف مواطِنين تونسيين في مدينة الزاوية الليبية

السبت، 16 فبراير 2019 11:05 م
الخارجية التونسية: اختطاف مواطِنين تونسيين في مدينة الزاوية الليبية محمد الطاهر سيالة وزير خارجية ليبيا
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن مواطنِين تونسيين يعملون في ليبيا اختطفوا من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

 

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية أن الوزارة تتابع الموضوع مع السلطات الليبية وتؤكد ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المختطفين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.

 

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد التقي في ميونيخ اليوم نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة ، وبحث معه حادث الاختطاف.

 

وشدد الوزير التونسي ، وفق بيان الخارجية التونسية ، على ضرورة التعجيل بالإفراج عن المختطفين ، وأكد الوزير الليبي متابعة حكومة بلاده لحادث الاختطاف وحرصها على تأمين سلامة المختطفين، مؤكدًا أن سُلطات بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الأزمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نمو اقتصاد تونس يرتفع إلى 2.5% فى 2018 مقارنة بـ1.9% بـ2017

"قضايا البشرة السوداء".. برنامج ملتقى تونس للرواية العربية 2019.. تعرف عليه

تونس تعلن مشاركتها فى القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ يوم 24 فبراير

تونس تستعرض خطط تأمين منشآتها السياحية خلال بورصة ميلانو للسياحة

ليبيا

تونس

ميونخ

المانيا

اختطاف




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة