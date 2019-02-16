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الحبس 3 سنوات للمتهم باقتحام كنيسة عين شمس

السبت، 16 فبراير 2019 02:16 م
الحبس 3 سنوات للمتهم باقتحام كنيسة عين شمس حبس - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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قضت محكمة جنح عين شمس اليوم السبت، بحبس المتهم باقتحام كنيسة عين شمس 3 سنوات .

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عاطل، 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدما آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيًا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما حاول شخص اقتحام كنيسة مارجرجس، عن طريق باب جانبي للكنيسة، فوجد «قرابني» الكنيسة أمامه فقام بضربه على رأسه بسيخ حديد، مما أسفر عن إصابته في الرأس، كما اعتدى على عامل الكنيسة بالضرب على يده.

 


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المتهم باقتحام كنيسة عين شمس

عين شمس




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