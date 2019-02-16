"التعليم" تبدأ اليوم قبول مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، فى استقبال المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جرى غلق باب التسجيل الإلكترونى للتقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا، أمس الجمعة، على أن تبدأ الإدارات فى استلام المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءً من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير.

وأضاف الدكتور محمد عمر، أنه فى إطار حرص الوزارة لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين سيجرى التواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود فى حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة من خلال البريد الإلكترونى للمتقدمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 7 فبراير الجارى، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.