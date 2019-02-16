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التحالف العربى: 430 تصريحا لمساعدات موجهة إلى الحديدة اليمنية فى 7 أيام

السبت، 16 فبراير 2019 03:00 ص
التحالف العربى: 430 تصريحا لمساعدات موجهة إلى الحديدة اليمنية فى 7 أيام مساعدات غذائية _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن ، الجمعة ، إصدار 22 تصريحا لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية متجهة إلى الحديدة.

وأشار التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية" الاخبارية، الجمعة، - إلى أن ميليشيات الحوثى تستمر بتعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوما.

وفى سياق متصل، أوضح التحالف أن سفينة واحدة تقف أمام ميناء الصليف اليمنى بانتظار السماح لها بدخول الميناء ، موضحا أن ميليشيات الحوثى لم تستقبل السفن فى ميناء الصليف اليمنى منذ أكثر من شهر.

وتحدث التحالف عن إصدار 57 تصريحا جويا، وتصريحين بريين، و339 تصريحا لحماية القوافل فى اليمن، ليصل إجمالى التصاريح إلى 430 تصريحا خلال 7 أيام.

 


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