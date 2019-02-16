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الأقصر تستضيف فعاليات اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى.. الثلاثاء المقبل

السبت، 16 فبراير 2019 04:00 ص
الأقصر تستضيف فعاليات اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى.. الثلاثاء المقبل مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الثقافى المصرى – الإندونيسى تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 فبراير الحالى فى تمام الساعة 10 صباحاً بمكتبة مصر العامة.

 

وأضاف مدير عام المكتبة أن فعاليات اليوم الثقافى تتضمن عرضا لفرقة فنية من المركز الثقافى الإندونيسى وفرقة فنية من مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، كما توجد مجموعة متميزة ومتنوعة من ورش العمل للأطفال ومعارض للمشغولات اليدوية المصرية والإندونيسية وفولكلور شعبى نوبى، وعرض تنورة، واوبريت الحلم والمستقبل بمكتبة مصر العامة.

 

وأوضح محمد عباس أن هناك حفلا فنيا ومجموعة من عروض الفنون الشعبية المختلفة المصرية والإندونيسية ستقام بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر تبدأ يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 5 مساء، ويشار إلى أن مكتبة مصر العامة تعتبر إحدى أهم بوابات المعرفة والمنارة الثقافية بمحافظة الأقصر، حيث تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التى تهدف إلى رفع مستوى وعى وثقافة المواطن الأقصرى.


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