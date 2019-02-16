اراب للاستثمار العقارى تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقارى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 5.5 مليون ورقة بقيمة قدرها 2.5 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بحجم تداول بلغ 2.6 مليون ورقة، وبقيمة 2.3 مليون جنيه.

وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول للأولى 1.5 ألف ورقة بقمية 10.4 ألف جنيه، و0.1 ألف ورقة بقيمة 0.3 ألف جنيه.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 16.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10 ملايين جنيه من خلال تنفيذ 1337 عملية.