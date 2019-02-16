اختفاء نجار مسلح يكشف عملية تنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قاد غياب نجار مسلح عن منزله بمركز دسوق، رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، للكشف عن قيام عدد من الأشخاص بأعمال التنقيب عن الآثار من خلال حفرة عمقها 8 أمتار أسفل أحد المنازل بقرية "باز" التابعة لمركز دسوق،وتبين مصرع الشخص المبلغ بغيابه إثر انهيار الحفرة عليه، فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية،جهودها لانتشال الجثة،وتمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين،وتحرر المحضر اللازم،وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعةعندما تلقي اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ،إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز دسوق،من "عزة.ع.ا" 32 سنة،ربة منزل،ومقيمة قرية العجوزين – دائرة المركز،بغياب شقيقها "إبراهيم" 28 سنة،نجار مسلح،ومقيم بذات العنوان،منذ يوم الأربعاء الماضي،ولم تتهم أحد أو تشتبه في غيابه جنائيًا.

علي الفور وجه اللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي،بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفقتاح المنشاوي،رئيس المباحث الجنائية،والعقيد أيمن البكري،رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ،والرائد عمرو علام،رئيس مباحث مركز دسوق،ومعاونيه، لكشف ملابسات اختفاء المتغيب.

كشفت تحريات فريق البحث أن آخر شخص شوهد بصحبته يدعي " محمد .ع.ل" 35 سنة،سائق،ومقيم قرية النوايجة التابعة لدائرة المركز،بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أكدت أنه وراء اختفاء المبلغ بغيابه.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال المباحث من القبض علي الشخص المشتبه به،وبتطوير مناقشته اعترف،بقيام خاله ويدعي "أحمد.ع.ا" 30 سنة،مهندس جيولوجيا،ومقيم قرية شابة دائرة مركز دسوق،باستئجار منزل بقرية "باز" بعدما أوهمه أحد الدجالين بأن المنزل يقع أسفله كنز أثري ومقبرة فرعونية مليئة بالكنوز،لقربه من منطقة "تل الفراعين" الآثرية،وأضاف أنه اتفق مع المتغيب علي أعمال الحفر أسفل المنزل المذكور،إلا أن الحفرة انهارت عليهما،أسفرت عن وفاة المتغيب في الحال ونجاة السائق .

فيما تواصل أجهزة الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثة،تمكنت مباحث مركز دسوق من القبض على المتهمين،وتحرر المحضر اللازم،وتولت النيابة التحقيق.