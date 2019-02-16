إلغاء رحلات البالون لسرعة الرياح.. ومفتش الطيران: مصر الثانى عالميا بنشاط البالون

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود زين مفتش الطيران المدني، أن نشاط البالون بالأقصر أصبح من أولويات الزائرين بالأقصر وذلك بدليل ازدياد أعداد السائحين من مختلف الجنسيات خلال الأسابيع الماضية في الموسم السياحي الشتوي، وتعدت أعداد الرحلات اليومية أكثر من 30 رحلة وسط إجراءات سلامة مميزة.

وأضاف محمود زين مفتش الطيران المدني لـ"اليوم السابع"، أنه في إطار حرص سلطة الطيران المدني المصري على متابعة سير عملية تشغيل البالون الطائر بمدينة الأقصر وسلامته، تقر إلغاء رحلات البالون اليوم السبت، وذلك بقرار من سلطة الطيران المدنى وهيئة السلامة الجوية بمطار الأقصر الدولى، والتي أكدت عدم صلاحية الطيران بسبب الرياح التى تجاوزت عدد 8 عقدة ووصلت إلى 13 و 15 عقدة، والتي من ممنوعات إطلاق حركة الطيران في مطار البالون بالأٌصر.

وأكد مفتش الطيران المدني، أن مصر أصبحت رقم ٢ عالمياً في هذا النشاط للبالون الطائر، وذلك بفضل حرص سلطة الطيران المدني الدائم على تطبيق معايير السلامه واستجابة رؤساء إدارات الشركات والطيارين لتطبيق تلك التعليمات.