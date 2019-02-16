إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب سيارتي نقل وملاكى في بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارتين على الطريقين الزراعى الدائرى والصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير مدير أمن بنى سويف من نائبه اللواء عاطف سلامه إخطارين منفصلين مساء اليوم الجمعة ، الأول يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق" القاهرة - اسيوط" الزراعي الدائري ، أمام قرية بني قاسم بنركز ببا جنوب المحافظة ، ونتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص .

والإخطار الثانى عن انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل ، بالقرب من نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى، ما أدى إلى إصابة راكبين.

ونقلت سيارات مرفق إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقى الخدمة الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة.