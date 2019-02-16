video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 فبراير 2019 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب سيارتي نقل وملاكى في بنى سويف

السبت، 16 فبراير 2019 12:21 ص
إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب سيارتي نقل وملاكى في بنى سويف اسعاف -ارشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارتين على الطريقين الزراعى الدائرى  والصحراوى الشرقى ببنى سويف.
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير مدير أمن بنى سويف من نائبه اللواء عاطف سلامه  إخطارين منفصلين مساء اليوم الجمعة ،  الأول يفيد انقلاب سيارة ملاكي على طريق" القاهرة - اسيوط"  الزراعي الدائري  ، أمام قرية بني قاسم  بنركز ببا جنوب المحافظة ، ونتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص .
 
والإخطار الثانى عن انقلاب سيارة نقل محملة بالبصل ، بالقرب من نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى، ما أدى إلى إصابة راكبين.
 
ونقلت سيارات مرفق  إسعاف بنى سويف المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقى الخدمة الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سائق وإصابة 8 ركاب فى إنقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

بنى سويف

محافظه بنى سويف

حوادث المحافظات

حوادث مصر

حوادث اليوم

انقلاب سيارتين

الطريق الصحراوى الشرقى




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

رئيس الوزراء يصدر قراراً بإضافة كلية الصيدلة لجامعة بنها

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

المديريات تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت.. التعليم: انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات.. والمدارس تواصل تسليمه لطلاب أولى ثانوى بشكل مستمر.. وتؤكد: قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للامتحان الإلكترونى

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

قطر خسائر بالجملة.. أسطورة غاز الدوحة تنهار وهيئات الائتمان تواصل خفض التصنيف.. تنظيم الحمدين يعلن رفع إنتاج الغاز المسال لامتصاص الغضب الشعبى.. وتهاوى البورصة وأزمة السيولة يكشفان ورطة "تميم" وتراجع العائدات

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

أساسيو الأهلى ينتظمون فى التدريبات الجماعية اليوم استعداداً للإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة