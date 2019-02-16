إزالة 115 حالة ازالة التعديات على الأراضى الزراعية بالدقهلية

واصلت أجهزة 9 مراكز ومدن بمحافظة الدقهلية، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى المملوكه للدولة، فى مراكز أجا وقسم ثانى المنصورة ونبروة والسنبلاوين وبلقاس والستامونى ومركز المنصورة.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه تمت أزالت 115 تعديا منها 38 تعديا بالزراعة و77 تعديا بالمبانى، موضحاً أن مساحة التعديات بالمبانى بلغت 6051 مترا والتعديات بالزراعة بلغت فدانا و21 قيراطا و15 سهما ليرتفع اجمالى المساحات التى تم ازالة التعديات عليها بالبناء الى 314 الف و359 مترا.

وأضاف المحافظ:" بلغ إجمالى المساحه التى تم إزالة التعديات عليها بالزراعة 143 فدانا و20 قيراطا و10 أسهم وقال ان الحملات مستمرة لحين الانتهاء من تنفيذ المستهدف فى الموجة 12 التى تشارك فيها وزارات الزراعه والموارد المائيه والرى والداخلية والتنمية المحلية مع الاجهزة التنفيذيه بالمحافظة".